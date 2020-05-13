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Пожарные потушили в Житомирской области большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Об этом в своем видообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я хочу прежде всего поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области потушены большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу», – отметил он.

Напомним, второй масштабный пожар на севере Житомирской области вспыхнул 16 апреля.  

Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей. Наибольшее количество пострадавших домов насчитывается в селах Личманы, Магдын, Островы, Средняя и Нижняя Рудня.

Ориентировочная сумма убытков от пожаров на Житомирщине составляет 25 млн гривен.
ForUm

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