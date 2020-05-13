Утечка персональных данных украинцев, которые на днях появились в открытом доступе в одном из Telegram-каналов, произошла еще полгода назад и не имеет ничего общего с мобильным приложением для оцифрованных документов «Дия». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Радио Свобода.

«То, что вы видите в интернете, это действительно произошло. В связи с этим открыто уголовное производство. Это произошло более чем полгода назад, когда были старые реестры данных. Новые реестры полностью защищены», - сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что приложение «Дия» является абсолютно защищенной системой.

Ранее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг информацию о продаже данных из приложения «Дия».

Полиция начала расследование по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.