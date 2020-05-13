Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию о «забракованных» тестах на коронавирус украинского производства, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии Радио Свобода.
«Информацию в СМИ видели. Ее проверяем», - сказали в Минздраве.
В ведомстве предположили, что министр здравоохранения Максим Степанов прокомментирует информацию во время своего ежедневного брифинга 14 мая.
Вечером 12 мая издание LB.ua сообщило, что Центр общественного здоровья «забраковувал» тест-системы производства компании «Укргентех». Согласно обнародованному письму ЦОЗ, тест-система «признана не верифицированной». Чувствительность и специфичность тест-системы не соответствуют значениям, заявленные производителем.
В конце апреля в Офисе президента заявили, что в Украине началось производство ПЦР-тестов, и первая партия объемом 200 тысяч единиц отправляется в регионы.
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