Правоохранительные органы Индонезии еще ожидают результаты экспертизы вещественных доказательств из гостиничного номера, где умерла украинская семья, а также проводят предварительный анализ на наличие в их крови ядовитых веществ.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (г. Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т. д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии сейчас проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в ней ядовитых веществ», - отметил дипломат.

Он добавил, что в случае невозможности установления причин смерти по результатам данных анализов будет проведена аутопсия тел.

Директор Департамента также сообщил, что Посольство Украины в Индонезии вместе с местными органами власти и родственниками прорабатывают вопрос оформления документов о смерти и совершение других действий по репатриации тел умерших.

«Дело продолжает находиться на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», - заверил Погорельцев.

Напомним, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Местная полиция подтвердила факт смерти двух граждан Украины и начала следственные действия. У них не был обнаружен COVID-19.