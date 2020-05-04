У умерших на острове Бали двух граждан Украины коронавирус COVID-19 не обнаружен, для выяснения причин смерти планируется в ближайшее время провести вскрытие.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИДа Украины Сергея Погорельцева.

«По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия», - отметил дипломат.

Он проинформировал, что посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранительным органам контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения.

«Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», - заверил Погорельцев.

Напомним, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Местная полиция подтвердила факт смерти двух граждан Украины и начала следственные действия. В больнице, куда были доставлены тела умерших, провели анализы на возможное наличие у них коронавируса COVID-19.