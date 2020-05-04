также в разделеПроисшествия
На Полтавщине из-за отключения электричества на птицефабрике погибло 600 тысяч кур 37
В ВСУ коронавирусом болеют 48 человек 10
В Украине за сутки коронавирусом заразились 418 человек 74
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 11
Трое военнослужащих ООС получили боевые травмы 11
В Житомирской области ликвидировали три очага пожара 11
Коронавирус: Одесская область опередила Буковину 53
В Ривненской области из-за коронавируса закрыли село 52
Коронавирус в Украине: ситуация на 3 мая 365
Снимал нарушение карантина: полиция Харькова открыла дело из-за нападения на журналиста 27
На Донбассе за сутки боевики 23 раза обстреляли украинские позиции 12
Годовщина трагедии в Одессе: возле Куликова поля произошли столкновения 181
Киберполиция нашла мошенников, которые обманули людей более чем на 3 млн гривен 24
Беспилотник боевиков сбросил гранату на украинских военных 84
При пожаре погибла 79-летняя жительница Житомирской области, которая жгла сухую траву 55
Спасатели еще ликвидируют пожары в Киевской и Житомирской областях 25
На Днепропетровщине упал и загорелся самолет, погибли 2 человека 20
На Донбассе враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ 38

У умерших на острове Бали двух граждан Украины коронавирус COVID-19 не обнаружен, для выяснения причин смерти планируется в ближайшее время провести вскрытие.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИДа Украины Сергея Погорельцева.

«По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия», - отметил дипломат.

Он проинформировал, что посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранительным органам контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения.

«Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», - заверил Погорельцев.

Напомним, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Местная полиция подтвердила факт смерти двух граждан Украины и начала следственные действия. В больнице, куда были доставлены тела умерших, провели анализы на возможное наличие у них коронавируса COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
50