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На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8 в субботу, 16 октября. В результате стихийного бедствия погибли три человека, сообщает Reuters со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии.

Землетрясение затронуло округи Карангасем и Бангли на востоке острова. В остальных районах значительных разрушений не зафиксировали.

Два человека погибли в результате оползня, еще один — из-за падения обломков. Поиски возможных жертв закончили, но власть продолжает следить за ситуацией.

Бали открылся для иностранцев 14 октября после 18 месяцев ограничений на фоне пандемии коронавируса. Ожидается, что туристы начнут прибывать на остров позже в этом месяце.
ForUm

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