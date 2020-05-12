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За два года в Украине планируют подготовить новую систему санэпидстанций. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как он отметил, будет восстановлена или построена по-новому система противоэпидемической защиты населения.

«Раньше этим вопросом занималась санитарно-эпидемическая служба. В дальнейшем, часть функций перешла к Госпродспоживслужбе, часть других органов. А в подчинении Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами», - отметил он.

Ляшко сообщил, что в Минздраве хотят построить новую вертикаль, которая будет готова к реагированию на все случаи инфекционных болезней. В том числе и на такие, имеющие пандемический потенциал.

«Эта модель прорабатывается, и будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний», - заявил Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения прогнозирует, что для подготовки к запуску новой системы понадобится около двух лет.

«Я думаю, что за два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только с специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь. Но мы уже пересматриваем образовательные программы», - заявил он.
ForUm

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