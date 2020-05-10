За прошедшие сутки вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает операция Объединенных сил в Facebook.
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись неподалеку Каменки, Водяного, Красногоровки, Опытного, Павлополя, Широкиного, Славного, Старогнатовки, Новотроицкого, у Хутора Вольного, Крымского, рядом с Новотошковским, вблизи Трехизбенки и у Орехова.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и еще четырех ранили.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, накануне четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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