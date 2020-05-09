За последние сутки, 8 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:
Неподалеку Широкино противник вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.
Окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки привлекал крупнокалиберные пулеметы.
С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески.
«Наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности», - говорится в сообщении.
По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.
С начала текущих суток, 9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял из 120 мм минометов украинские позиции у Крымского.
Неподалеку Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, силы ООС уничтожили двух и ранили трех боевиков.
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