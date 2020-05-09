За последние сутки, 8 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

Неподалеку Широкино противник вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Окраине Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки привлекал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

«Наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности», - говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

С начала текущих суток, 9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял из 120 мм минометов украинские позиции у Крымского.

Неподалеку Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, силы ООС уничтожили двух и ранили трех боевиков.