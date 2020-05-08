Украине в условиях борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF), о которой правительство договорилось с Фондом в декабре 2019 года и которая требует от Украины структурных реформ. Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, сообщает УНИАН.

«В сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед… И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах», - отметил он.

По словам Рашкована, за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF, так как для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы. «Одна из них – линии stand-by. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы... Условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 миллиардов долларов в рамках программы EFF, так как не требует «титанических» усилий по продвижению структурных реформ», - заявил он.

Рашкован отметил, что новая программа направлена на помощь в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем - на помощь к возврату в снижении бюджетного дефицита, а также выход экономики из кризиса.

Напомним, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.