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Объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии, МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-by», – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что при этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной.

«В то же время, пока переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются. Вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года», – отметил в министерстве.

В Минфине также заявили, что правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

Напомним, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.

 
ForUm

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