Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, которым обязали государственный Приватбанк выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов. Об этом сообщили юристы банка, передает hromadske.

Юристы Приватбанка отмечают, что фактически суд обязал банк выплатить депозиты Суркисам на общую сумму более $250 млн. В случае неуплаты этих средств на банк могут наложить санкции, в частности штрафы.

В Приватбанке считают, что решение суда не имеет юридической силы, поскольку оно фактически является выполненным: депозитные договоры были оплачены путем их обмена на акции банка и продажи этих депозитов государству. Поэтому Приватбанк будет просить государственного исполнителя закрыть дело против банка.

Депозиты семьи Суркисов были открыты в кипрской «дочке» Приватбанка. Выплатить их владельцам депозитов суд приказал еще в 2017 году, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь.

Дело в том, что во время национализации Приватбанка, НБУ признал семью Суркисов связанными с Приватбанком лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции Приватбанка. Впоследствии все акции государство купило за 1 гривну при национализации. Эта процедура называется bail-in.

Сейчас процедуру bail-in по депозитам Суркисов оспаривают в Верховном суде. Во время последнего заседания Верховный суд сделал перерыв на неопределенный срок. Накануне дату рассмотрения решения по долгу Суркисов Верховный суд назначил на 27 апреля.

Процедуру провели для того, чтобы уменьшить груз на национализированный банк, ведь он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц — размер депозитов Суркисов (Игорь, Григорий, Рахмиль, Светлана, Марина Суркисы и Ковалик Полина) составлял более 1 млрд грн.

В то же время другие суды, в том числе рассмотрение дела Шестым апелляционным административным судом, что рассматривает дело о законности национализации Приватбанка, привязали свои решения с решением Верховного суда по делу семьи Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию Приватбанка признали незаконной.

Напомним, В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

18 апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о национализации Приватбанка.