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Для местных выборов на оккупированной части Донбасса Украина должна вернуть контроль над восточной границей и получить подтверждение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о возможности проведения там демократических выборов.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами с участием представителей Трехсторонней контактной группы, работающей в Минске, сообщает «Украинская правда».

«Наша позиция базируется на нормах Копенгагенской конвенции, которая лежит в основе законодательства о выборах практически всех цивилизованных стран. В ней четко прописано, что выборы не могут проходить, если государственная граница не находится под контролем государства, где проходят выборы. Я думаю, что мы придем к этом вопросу на обсуждении в одной из подгрупп (ТКГ). Для нас это один из очень принципиальных вопросов. Я думаю, что это будет в процессе переговоров (решаться)», – отметил он.

На вопрос, могут ли выборы в ОРДЛО состояться в октябре этого года, Ермак ответил: «По нашему законодательству, подготовка к выборам должна начаться за 60 дней – до этого срока должно быть понятно, что начались какие-то процессы, которые дадут возможность ОБСЕ зафиксировать, что эта территория может проводить открытые демократические выборы».

До 3 октября, по закону, должна начаться кампания по местным выборам, но до этого БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) должен дать свою оценку.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.
ForUm

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