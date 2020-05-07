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По состоянию на 6 мая в Украине начали свою работу 555 агропродовольственных рынков, сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечвется, что специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования. Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 в Запорожской, по 2 – в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - в Киеве. Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

За период 1 по 6 мая по результатам проведенных мероприятий государственного надзора (контроля) за нарушение требований противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 370 предписаний (распоряжений, предложений) и составили 33 протокола, в 181 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 182 случаях были проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров принял решение возобновить работу продовольственных рынков в условиях карантина, утвердив перечень обязательных требований, которые должны выполняться при их работе.

В Украине должны заработать 872 продовольственных рынка.

 
ForUm

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