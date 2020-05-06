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По состоянию на 07:00 6 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 30 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Также за период пандемии выздоровели 49 человек и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 97 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро  5 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болели 38 человек.
ForUm

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