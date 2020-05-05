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По состоянию на 07:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая, сообщило Командование медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки новых случаев инфицирования острой респираторной болезни COVID-19 не зафиксировано.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 268 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 121 человек.  

В Харьковской области трем военным ошибочно указали положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

«По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «ОДИКЛ» от 2 мая во время печатания результатов анализа ПЦР были ошибочно внесены положительные результаты в отношении трех военнослужащих Харьковской области, о которых мы сообщили в утренней сводке 3 мая», - говорится в сообщении.
ForUm

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