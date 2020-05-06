По состоянию на 30 апреля 214 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками в районе проведения ООС, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишеннх свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.