также в разделеОбщество
Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о вере и «дружбе народов» 7
Инфекционист оценила угрозу распространения COVID-19 из РФ в Украину 13
ЕС выделит средства на медицину в приграничных общинах Украины 27
В черновцицких больницах закончились места для больных коронавирусом 34
5 мая. Картина дня 26
Украинская армия заняла 27 место в мире по военной мощи 29
Таран: ВСУ сдерживают попадание коронавируса в район ООС 26
Минздрав обнародовал правила после ослабления карантина 64
В Украину вслед за дождями придет похолодание 43
В Украине растет число бессимптомных больных коронавирусом 43
Индия передала Украине 30 тысяч таблеток противовирусного препарата 30
В Украине с начала года – уже 236 случаев болезни Лайма 143
МОН объясняет: скандальный курс «Основы семьи» - необязателен 36
С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных 21
По факту повреждения языческого городища на Львовщине завели дело 16
Более половины украинцев считают СССР и Германию виновными во Второй мировой войне 35
Дело Шеремета: Суд отклонил очередную апелляцию Антоненко 12
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов 77

По состоянию на 30 апреля 214 человек числятся как незаконно лишенные свободы поддерживаемыми Россией боевиками в районе проведения ООС, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«Список лиц, разыскиваемых украинской стороной как незаконно лишеннх свободы на временно оккупированных территориях, формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач. По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги