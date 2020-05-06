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Группа исследователей из Утрехтского университета в Нидерландах выявила антитела, способные прикрепиться к белкам на поверхности вируса, чтобы предотвратить заражение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на IFL Science.

Ученые создали моноклональные антитела, которые могут победить COVID-19 в лабораторных условиях. Им удалось синтезировать экспериментальное антитело, то есть белки, которые похожи на те, что производят иммунные клетки человека. Такие антитела распознают участок патогена и влияют на него.

К сожалению, по словам ученых, применить открытие в разработке вакцины на данном этапе нельзя. Сначала необходимо провести тесты с антителом на животных и людях, чтобы проверить, подтверждаются ли результаты в клинических условиях. В будущем разработка сможет предотвратить заражение или лечить пациентов, зараженных коронавирусом.

«Такое нейтрализационное антитело может изменить ход инфекции у инфицированного хозяина, поддержать очистку от вируса или защитить незараженного человека, который подвергается воздействию вируса», - говорят исследователи.

 
ForUm

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