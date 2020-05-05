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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подал 2 законопроекта для рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады 12 мая.

Об этом заявил председатель комитета Андрей Клочко во время заседания комитета, которое проходит в режиме видеоконференции, сообщает Укринформ.

«Я хочу напомнить, что на внеочередную сессию Верховной Рады, которая будет 12 мая, от нашего комитета подано два законопроекта – это №2679 и №3195», - отметил Клочко.

Так, законопроект №2679 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме» имеет целью улучшить положение дел в сфере предоставления административных услуг.

Законопроектом №3195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка назначения и освобождения от должностей членов Кабинета Министров Украины» предлагается закрепить обязанность члена Кабинета Министров присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады и на пленарном заседании парламента.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 14:00 7 мая в связи с требованием 156 народных депутатов.
ForUm

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