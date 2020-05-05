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Министерство здравоохранения Украины не собирается сворачивать медицинскую реформу, заявил глава ведомства Максим Степанов.

«Это не значит, что мы собираемся сворачивать реформу, наоборот – ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки», - сказал глава ведомства на брифинге, передает Радио Свобода.

По его словам,  процесс, стартовавший 1 апреля, «трудно назвать настоящей реформой».

«Медреформа в том виде, в каком мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч  медицинских работников, закрытие 332 больниц – все это из-за дефицита финансирования», - заявил Степанов.

Он утверждает, что дефицит финансирования наблюдается в 984 больницах с 1747, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Министр планирует, что в этом году медикам увеличат зарплату минимум на 50%.

«Для того чтобы повысить заработные платы 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную Раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получить существенно увеличение заработной платы не менее чем до 50%», - сказал Степанов.

Народный депутат от «Слуги народа» и председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пообещал, что парламент быстро примет изменения в госбюджет, чтобы выделить деньги на повышение зарплат врачам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Минздрав доработать медицинскую реформу.

1 апреля 2020 в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, должны работать по принципу «деньги за пациентом».
ForUm

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