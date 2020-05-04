Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех чиновников, ответственных за сферу здравоохранения и медицинскую реформу в Украине, оперативно предложить пути улучшения реформы, чтобы данные изменения не стали «диверсией» и не привели к серьезным негативным последствиям.

«С первых дней президентства я получаю совершенно полярную информацию. Одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это смерть… Правда заключается в том, что реформа должна как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки», - сказал он в обращении к украинцам.

В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании? Почему тарифы определяли не профильные врачи, а чиновники, без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости?» - сказал Зеленский.

По его словам, областные детские больницы недополучат почти 200 млн гривен.

На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров.

«Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи. И ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник. Или если вы житель, например Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за 200 километров. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и было катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия», - сказал президент.

Он призвал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

«С начала коронавируса как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она до сих пор жива, - это наши украинские медики», - резюмировал глава государства.