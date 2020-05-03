В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Командовании медицинских войск ВСУ в Facebook.

Сообщается, что новые случаи зафиксированы среди троих военных в Харьковской и одного - в Днепропетровской областях.

«За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на 7 утра 3 мая в ВСУ коронавирусом болеют 49 человек. При этом за период пандемии выздоровели 30 военных, 2 - умерли. На изоляции находятся 295 военных.

Напомним, беспилотник боевиков сбросил гранату на украинских военных.