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Пророссийские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, совершили нападение на позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня вблизи Гнутово боевики с беспилотника сбросили на позиции ООС выстрел к гранатомету ВОГ-17. В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

«Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются», - заявили в ООС.

Напомним, на Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами.
ForUm

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