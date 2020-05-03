Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, на которого открыли уголовное производство из-за ослабления карантина в городе.

Об этом Марцинкив написал в Facebook.

«Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!!!» — написал Марцинкив.

Перед этим городской голова Львова Андрей Садовый призвал «прекратить преследование мэра Черкасс» Анатолия Бондаренко.

2 мая мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет сопротивление в случае его преследования за смягчение карантина.