Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно ответственности за досрочное ослабление карантина в городе. Об этом сообщает Бондаренко в Facebook.

По словам Бондаренко, город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

«Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину», - заявил он в видеообращении.

Городской голова отметил, что рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина, в частности кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от «Слуги народа».

Напомним, 30 апреля горсовет Черкасс решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. Там позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. По факту отмены карантинных мероприятий городским исполкомом Черкасс полиция начала уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса.

Позже городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко утверждал, что получил смс с угрозами от первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова. На что в ОПУ заявили, что Бондаренко стал жертвой пранка.