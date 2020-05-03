За прошедшие сутки, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки, рядом с Богдановкой, Гнутовым, неподалеку Старогнатовки, Песков, Каменки, Марьинки, Хутора Вольный, Орехово, Крымского, Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

По данным разведки 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции у Широкино и Богдановки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами.