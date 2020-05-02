В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти на 100 больше, чем за прошедшие сутки. Всего 11 411 лабораторно подтвержденных случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.
279 — летальные случаи. 1498 пациентов уже выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
м. Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря введению карантина стране удалось избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса типа COVID-19.
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