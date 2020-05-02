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В Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что почти на 100 больше, чем за прошедшие сутки. Всего 11 411 лабораторно подтвержденных случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

279 — летальные случаи. 1498 пациентов уже выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

м. Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ровенская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря введению карантина стране удалось избежать итальянского сценария эпидемии коронавируса типа COVID-19.
ForUm

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