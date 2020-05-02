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Европейский Союз не снимет санкции с России даже в условиях пандемии коронавируса.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я не думаю, что борьба с коронавирусом повлияет на санкции», — сказал он.

На вопрос о продлении санкций в июне и возможное расширение этих мероприятий из-за скандала в Чехии Боррель ответил: «В ваших вопросах слишком много «если». Мы не ведем дела на основе «если», мы принимаем свои решения на основе фактов, когда эти факты происходят».

Напомним, в итальянских СМИ появилась информация, что Россия просит у Италии «рассчитаться за гумпомощь» снятием санкций. До этого глава МИД РФ Лавров заявлял, что Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса
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