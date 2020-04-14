Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

«Если Евросоюз поймет, что метод санкций исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это мы не собираемся», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лаврова, «в ситуации, когда западные партнеры подвели Москву и отказались от своих обязательств по многим вопросам, Россия встала на путь, обеспечивающий опору на собственные силы при всех новых возможных поворотах в настроениях западных коллег». «Это ни в коем случае не будет означать изоляцию: мы всегда открыты для полноценного и взаимовыгодного сотрудничества, - указал Лавров. - Мы просто обязаны, учитывая то, как повел себя Запад после 2014 года, застраховать себя от повторения подобных эксцессов».

«Мы целиком против санкций, которые принимаются в обход Устава ООН, - подчеркнул Лавров. - Но мы не будем сейчас ставить во главу угла наших отношений с Евросоюзом задачу их отмены любой ценой. Будем терпеливо концентрироваться на созидательных делах, на повестке дня внутри нашей страны и в том, что касается развития отношений с теми, кто готов к этому без всяких оговорок. А таких стран, между прочим, немало в Евросоюзе».

Он заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.

«Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и которые были приняты в обход Совета Безопасности ООН, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными, - отметил он. - Важно, чтобы неприемлемость односторонних санкций, тем более санкций, которые затрагивают гуманитарные интересы простых людей, обрела уже вид международной договоренности».

Как сообщал ForUm, ранее в РФ призвали обнулить все санкции в мире из-за коронавируса.

В начале апреля экс-послы США предложили отменить санкции против России.