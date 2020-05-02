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В субботу, 2 мая, пророссийские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Неподалеку от Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В общем оккупанты выпустили по нашим позициям 8 мин 120 мм и 51 мину 82-го калибра.

Окрестности Крымского враг обстреливал из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Орехово противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Наши позиции неподалеку от Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, используя минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Так, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Также сообщается, что украинские военнослужащие открыли ответный прицельный огонь по позициям боевиков. Потери противника уточняются.

«Случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано», - резюмировали в штабе ООС.

Напомним, на Луганщине ВСУ уничтожили авто боевиков с боеприпасами.
ForUm

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