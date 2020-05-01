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Карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%. Об этом говорится в Инфляционной отчете Национального банка, сообщает «Экономическая правда».

«Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)», - прогнозируют в НБУ .

«Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала экономика начнет восстанавливаться V-образно», - говорится в отчете.

По мнению регулятора, быстрому восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

«Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику», - отмечает НБУ.

В целом, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы, прогнозируют в Нацбанке.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%

Правительство пересмотрело предположения и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год – теперь ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее. 

Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики нашей страны в текущем году на 7,7%.
ForUm

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