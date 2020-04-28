также в разделеПроисшествия
За сутки в ВСУ – 9 новых случаев COVID-19 9
На Закарпатье произошло землетрясение 33
Коронавирусом заразились 1843 украинских медика 10
В Украине уже 9410 человек заболели COVID-19 22
На Житомирщине и в Чернобыльской зоне тушат отдельные очаги пожаров 11
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранены 2 военных 9
Под Киевом в общежитии произошла очередная вспышка коронавируса 30
В Ривном на памятнике танкистам написали «слава ДНР» 56
Вспышка COVID-19 произошла в психбольнице на Харьковщине 43
В мире – почти 3 миллиона больных коронавирусом 20
ООС: Боевики стреляли из артиллерии, которую должны были отвести от линии фронта 21
В Украине уже 9009 случаев COVID-19, 864 пациента выздоровели 52
Сгорел грузовик Минобороны: названа причина и имя погибшего солдата 124
В Черновицком СИЗО устроили бунт из-за заключенного с коронавирусом 26
В Броварах подорвали отделение банка 31
На Львовщине сгорел автомобиль Минобороны 71
В Мариуполе резкий скачок заболеваний коронавирусом 68
На фронте один украинский военный ранен 14

В министерстве здравоохранения считают, что новая вспышка коронавируса в Украине может быть на 14 день после Пасхи. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

По его словам, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, поэтому вскоре может произойти новый всплеск заболеваемости COVID-19.  «Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней», - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают. «Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев», - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине было подтверждено 9009 случаев COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5919 грн.
60
Теги