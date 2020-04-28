В министерстве здравоохранения считают, что новая вспышка коронавируса в Украине может быть на 14 день после Пасхи. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

По его словам, многие украинцы не стали придерживаться условий карантина на Пасху, поэтому вскоре может произойти новый всплеск заболеваемости COVID-19. «Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно, она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период инфекции до 14 дней», - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают. «Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев», - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине было подтверждено 9009 случаев COVID-19.