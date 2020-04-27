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Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам», – отметил он.

«Своевременное выявление вируса является очень важным в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее десяти тысяч ПЦР-тестов в сутки», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в апреле в Украине началось производство ПЦР-тестов.
ForUm

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