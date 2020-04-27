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Пока столичное метро перевозит пассажиров, в подземке проходят ремонтные работы на станциях. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«На станции «Дворец спорта» продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях. Меняют системы освещения. Проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - «Арсенальной», «Сырец» и «Лукьяновской» - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью», - отметил Кличко.

Напомним, 25 апреля на Telegram-канале «Киевский метрополитен» появилась информация, что этап запуска подземки приходится на 31 мая.

В киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации относительно дат возобновления работы подземки.
ForUm

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