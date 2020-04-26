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В киевском метрополитене заявили, что не давали никакой информации относительно дат возобновления работы подземки, которую вчера распространяли в СМИ.

Об этом говорится на сайте метрополитена.

В пресс-службе добавили, что информация о возможных датах восстановления не соответствует действительности.

Там напомнили, что официальными страницами киевского метрополитена является сайт, страницы в Facebook и Twitter.

«У нас нет канала в Телеграмм», — отметили в метрополитене.

Напомним, 25 апреля на Telegram-канале «Киевский метрополитен» появилась информация, что этап запуска подземки приходится на 31 мая.
ForUm

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