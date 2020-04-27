также в разделеСтолица
У Кличко есть замечания к плану Шмыгаля по выходу из карантина 11
Кличко уволил распускающего руки зама 17
Заму Кличко за нападение на патрульного грозит до 5 лет 20
Зама Кличко задержали за нападение на патрульного 51
В киевском метро опровергли информацию о датах восстановления работы 23
За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 10 медиков 14
При каких условиях возобновит работу киевское метро 62
Кличко: Лечение одного больного коронавирусом стоит 5-15 тысяч в сутки 27
За сутки в Киеве коронавирусом заразились еще 63 человека 20
Киев находится на втором месте мирового антирейтинга по состоянию воздуха 13
В Киеве заработал первый в Украине детский сад онлайн 31
Кличко призвал готовиться к завершению учебного года дистанционно 16
Кличко объяснил, почему от коронавируса пока выздоровели не так много киевлян 19
В Киеве за сутки подтвердили еще 70 случаев коронавируса 25
В Киеве профессор химии организовал производство амфетамина 21
Киевские аптеки снизят наценку на медицинские маски до 1 гривни 23
В Киеве закрывают на карантин еще один монастырь 38
В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 97 человек 29

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 32 человека. Всего в столице уже 1220 подтвержденных случаев COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 на сегодня – 1220», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 лет. Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус – 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

«Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. - Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась. Чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни», - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 – за последние сутки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5614 грн.
16
Теги