Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 32 человека. Всего в столице уже 1220 подтвержденных случаев COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания на COVID-19 на сегодня – 1220», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 лет. Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус – 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

«Мы все надеемся, что динамика заболевания в столице не будет расти. И что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. - Чтобы бизнес работал, чтобы экономика оживлялась. Чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни», - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 – за последние сутки.