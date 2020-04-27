Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

«Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь – закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей», - написал он в Facebook.

«Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны – покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора», - пояснил Садовый.

Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее.

«Но все это понимание не имеет никакого значения, пока работа рынков запрещена на государственном уровне. Такое решение приняла государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям», - напомнил мэр Львова.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.