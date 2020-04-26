В китайском городе Ухань, откуда началась глобальная вспышка коронавируса, из больниц выписали всех пациентов, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего в городе зарегистрировано почти 46,5 тыс. случаев заражения, что составляет 56% от общего числа инфицированных в Китае.

«Последние новости состоят в том, что к 26 апреля число новых пациентов с коронавирусом в Ухани опустилось до нуля благодаря совместным усилиям Уханя и медицинского персонала со всей страны», - заявил на брифинге представитель национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

Напомним, за сутки в США умерли две тысячи человек.