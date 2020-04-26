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За сутки число новых случаев коронавируса COVID-19 достигло 36 188 и 1995 человек умерли. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего, по данным университета, в США подтверждены 938 072 случаев, 53 391 человек скончались.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, которое показывает, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая.
ForUm

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