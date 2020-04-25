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Сейчас в Украине нет необходимости привлекать студентов и интернов медицинских вузов к борьбе с COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге Минздрава в субботу, 25 апреля.

Министр отметил, что студентов и интернов планировалось привлекать исключительно на добровольной основе для организационно-технических мероприятий по борьбе с коронавирусом, и они заполнили соответствующие анкеты.

Медицинских работников пока хватает, поэтому потребности в привлечении студентов нет.

«Но сегодня такой необходимости нет. У нас вполне хватает наших медицинских работников. Но если возникнет такая необходимость, у нас есть все данные по добровольцах, которые они заполнили, и они сразу будут привлечены. Эта работа ведется на уровне регионов, соответствующими лицами в департаментах здравоохранения», — отметил глава Минздрава.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, по которому медики, работающие с больными COVID-19, будут получать повышенную заработную плату, а учреждения здравоохранения — оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.
ForUm

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