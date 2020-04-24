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Для того, чтобы побороть тревогу о будущем нужно жить сегодняшним днем.

Фото: РПЦ

Об этом в своей беседе с «Друзьями милосердия» рассказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель Синодального отдела Русской Православной Церкви по церковной благотворительности и социальному служению, сообщает patriarchia.ru.

«Панике можно противопоставить молитву, дружеские чаепития онлайн. В гости уже не сходишь, но мы с вами можем встречаться так. И вы можете организовывать свои чаты, приглашать друг друга в гости.

А главное, конечно, — обратить свое внимание на наш внутренний мир. Наверное, так Господь судил — на некоторое время всем стать пустынниками, отшельниками, затворниками. Это очень трудный подвиг, но какое-то время придется посвятить нелегкому, но важному и полезному деланию, которое поможет вам лучше узнать себя и больше быть с Богом», - сказал епископ.

Он подчеркнул, что верующие не должны бояться смерти.

«Готовиться к смерти нужно каждый день и быть к ней готовым всегда, как и к причастию Святых Христовых Таин. В этом нет ничего плохого и страшного. Мы с вами не должны бояться смерти, мы должны бояться наказания Божия за грехи. Но если покаяться и стараться исправляться, то, я думаю, Господь будет к нам милостив и смерть станет для нас встречей с Ним», - считает епископ Пантелеимон.

Он посоветовал, как побороть тревогу.

«Что поделаешь? Надо все пройти — с Богом. Бояться не надо, надо жить и радоваться тому, что есть. Когда была жива моя жена, у нас с ней были и экономические кризисы, и разные трудности. И я помню, как мы с ней говорили: «Ну и что? У нас все, что нужно, есть. С Богом все-таки не умрем. Как-нибудь проживем».

Думаю, что с голода умирать мы не будем, все-таки пока этого нет. Мне кажется, нужно жить сегодняшним днем, молиться и просить, чтобы Господь нас не оставил. Господь и пропитает, и поможет, и мы сумеем пройти через все эти трудности», - посоветовал представитель РПЦ.

Иерарх рассказал, как реагировать на панику близких людей, при этом сохраняя свой собственный внутренний мир.

«Реагировать нужно с любовью, спокойно, не поддаваясь панике. Если же внутри нет мира — надо его приобрести: уединиться, помолиться Богу. И этот мир потом сохранять», - подытожил архиерей.
ForUm

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