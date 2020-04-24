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Верховная Рада отклонила все четыре проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии закона относительно упрощения рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Ни один из четырех проектов постановлений не поддержало более чем 61 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Теперь спикер ВР может подписать закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» и передать его на подпись президенту Украины.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры», которым предусматривается рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения.
ForUm

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