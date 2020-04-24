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По состоянию на 07:00 24 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания COVID-19, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19.

Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины), в Ривненской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, он получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. 

 
ForUm

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