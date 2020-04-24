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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом. Об этом он сообщил на брифинге перед встречей с депутатами фракции «Слуги народа», передает 112 Украина.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает. У меня есть очень успешный опыт сотрудничества и отстаивания национальных интересов», — сказал он.

Саакашвили считает, что Украине требуются неординарные решения для решения экономического кризиса.

«Украина входит в очень сильный экономический шторм, экономический кризис. Нам нужны неординарные решения не только для того, чтобы спасти украинскую экономику, а и чтобы максимально ослабить удар по каждой украинской семье», — отметил он.

По словам Саакашвили, он будет продолжать «программу президента Зеленского и его команды».

Также отметим, что МИД Грузии отрицает отзыв украинского посла для консультаций, однако, по данным телеканала «Мтавари», министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением Зеленского.

Ранее Саакашвили заявил, что уже получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам и обещает представить в Верховной Раде свою программу изменений.
ForUm

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