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В Украине пока отсутствует пиковый рост заражений новым коронавирусом COVID-19. Но из-за посещения буковинцами храмов на Вербное воскресенье в Черновицкой области сейчас наблюдается рост новых случаев коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Право на власть» 23 апреля, передает УНИАН.

По словам Ляшко, благодаря введенному карантину и ограничениям система здравоохранения справляется с текущей динамикой заболеваемости коронавирусом. «Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества случаев коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Да, мы фиксируем определенные нарушения карантина, которые дают определенные всплески, но не пиковые нагрузки и не пиковый рост, который выходит за пределы допустимого нами пика роста», - отметил Ляшко.

Он напомнил, что продление карантина было нужно из-за определенных нарушений на пасхальные праздники, поскольку есть риск массового заражения коронавирусом. И для примера Ляшко привел Буковину, где сейчас фиксируют новые случаи среди людей, которые посещали храмы в Вербное воскресенье.

«Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут дать свой результат, и это мы хорошо видим сегодня уже в Черновицкой области, где именно сегодня мое общение с эпидемиологами подтверждает, что большинство новых случаев регистрируется среди тех, кто на Вербное воскресенье посещал храмы и был в скоплении людей. И это приводит к тому, что именно среди них и фиксируются новые случаи коронавирусной болезни», - подытожил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Украине было подтверждено 7170 случаев COVID-19.

Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. 
ForUm

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