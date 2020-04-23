После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи возвращаются домой, сообщил посол Украины Евгений Перелыгин.

«Сегодня после почти трехнедельной работы в больницах городов Пезаро и Урбино наши врачи оставляют регион Марке и возвращаются в Украину. Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важый опыт борьбы с Covid-19, который будет служить для лечения больных в Украине», - написал он в Facebook.

Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (от улиц и в супермаркеты) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду местных жителей.

Напомним, 4 апреля в Италию прибыли 20 украинских врачей.