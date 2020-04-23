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Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал недопустимой позицию мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно цыган.

«Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин Председатель, Украина – не «совок», Франковск - не княжество!» - написал он в Twitter.

Министр сообщил, что по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске против Марцинкива возбуждено уголовное дело.

Напомним, 22 апреля СМИ обнародовали выступление Марцинкива, в котором он требовал от полиции вывезти из города представителей цыганской общины.
ForUm

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