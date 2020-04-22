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Президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года пребывания на должности после завершения карантина, сообщает пресс-служба ОП.

«Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства», – говорится в сообщении.

При этом в ОП отметили, что сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма «Год президента Зеленского». Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Напомним, 22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая



 

 
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