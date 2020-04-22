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Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые «дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений» и «зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства».

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о «Большой стройке», где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

«Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора... Недорогих (рабочих мест. - Ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен», - сказал он.

Как пример, он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителем.

Напомним, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за 4 недели карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек и составило около 2,5-2,8 миллиона человек.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.
ForUm

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