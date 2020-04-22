Открытие границы Украины возможно при условии спокойной ситуации в стране и открытых границ соседних стран. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.
Так, Шмыгаль отметил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей и, учитывая это, даже при условии открытия украинской границы никто не смог бы заехать или выехать. Он также добавил, что принимая решение по границе Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.
«В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», - пояснил он.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.
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