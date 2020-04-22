Открытие границы Украины возможно при условии спокойной ситуации в стране и открытых границ соседних стран. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль отметил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей и, учитывая ​​это, даже при условии открытия украинской границы никто не смог бы заехать или выехать. Он также добавил, что принимая решение по границе Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.

«В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», - пояснил он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.